"Финам" снизил рейтинг акций Li Auto до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать" в связи с достижением прогнозной стоимости (87,8 гонконгского доллара (HKD) в перспективе до декабря 2023 года), сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Li Auto достигли своей целевой цены (с октября 2022 года) и принесли инвесторам 14%. Мы считаем, что эмитент - интересный представитель растущего рынка гибридных электромобилей в Китае, но на текущий момент потенциал роста акций выглядит ограниченным. В долгосрочной перспективе компании играет на руку увеличение производственных мощностей, что посодействует выходу на операционную и чистую прибыльность. С осторожностью смотрим на каннибализацию продаж предыдущих моделей, в частности Li ONE, из-за запуска продаж новых автомобилей", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Li Auto - китайский производитель премиальных электромобилей (внедорожники и кроссоверы).

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