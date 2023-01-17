Акции Сбербанка привлекательны для покупки в настоящее время - ПСБ

Акции Сбербанка привлекательны для покупки в настоящее время, прогнозная стоимость находится на уровне 222 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Сбербанк с октября вышел на хороший темп по прибыли - ежемесячно он генерирует порядка 120 млрд рублей. За декабрь эмитент также показал отличный результат, констатируют эксперты: рост ЧПД на 19,5% относительно декабря прошлого года, а ЧКД - на 16,7%; снижение операционных расходов на 12%; стоимость риска (COR) сократилась до 0,2% (3,7% в целом за год).

Сбербанк отмечает, что не пользовался послаблениями ЦБ и сохранил за собой право платить дивиденды. По итогам 2022 года дивидендная доходность может составить около 4%, указывают в ПСБ.

"В 2023 году ожидаем прибыль Сбербанка на уровне 1-1,5 трлн. рублей, в результате в следующем году при текущей цене акций уже можно рассчитывать на дивидендную доходность 15-20%. Заметное улучшение финансовых показателей и ожидаемый возврат к выплате хороших дивидендов позволяют нам оценивать акции эмитента как очень привлекательные. Текущая оценка их целевой стоимости - 222 руб. (потенциал роста - 47%)", - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.