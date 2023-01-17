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17 января 2023 года 16:42
ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в феврале - Freedom Finance Global
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам февральского заседания с учетом данных инфляции за прошедший год, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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