"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги HeadHunter

Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют покупать бумаги HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 1529 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,5% от текущего уровня, сообщается в материале.

"Эмитент сейчас занимает лидирующие позиции на рекрутинговом рынке РФ, создав сильный бренд и ведущую онлайн-платформу по подбору персонала в России и странах СНГ. Платформа компании масштабируема, использует понятный и простой интерфейс, дополненный поисковой системой, которая работает на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения. В долгосрочной перспективе у HeadHunter есть возможность стабильно наращивать финансовые показатели и маржинальность, а также наращивать долю рынка, в том числе за счет сделок по слиянию и поглощению (M&A)", - указывают эксперты "Открытие Research".

Обращают внимание аналитики инвесткомпании и на возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом, и в данные бумаги в частности.

- "Наш прогноз основан на восстановлении рынка труда РФ в течение ближайших двух лет, однако неблагоприятная макроэкономическая обстановка может затянуться, что приведет к дальнейшему оттоку квалифицированных кадров за рубеж, росту безработицы, сокращению бюджетов корпоративных клиентов и в конечном итоге негативно отразится на доходах эмитента", - пишут эксперты в комментарии.

- Кипрская прописка головной структуры холдинга на фоне санкций против биржевой инфраструктуры РФ ведет к сложностям с реализацией акционерных прав для резидентов РФ.

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