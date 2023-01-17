Бумаги ритейлеров могут стать защитным активом в портфеле в 2023г - "Альфа-Капитал"

Бумаги ритейлеров, прежде всего компаний, которым принадлежат магазины экономкласса, в текущем году смогут выступать в роли защитного актива в портфеле инвестора, считает аналитик Управляющей компании "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Магнит" изучает возможность создания отдельной сети дискаунтеров. Такая идея выглядит как минимум обоснованной: доходы населения снижаются (реальные располагаемые доходы, по данным Росстата, к октябрю снизились на 3,4%), так что потребители будут все больше переходить в дискаунтеры с более низкими ценами. Однако оценить, как это скажется на бизнесе эмитента, пока не представляется возможным: это пока очень долгосрочная ставка, и, кроме того, у нас нет конкретики о новой сети (как быстро она будет запущена, в каких регионах, сколько будет магазинов). Теоретически "Магнит" мог бы пойти и другим путем и вместо создания новой сети купить уже существующую - финансовое положение ему это позволяет, - пишет эксперт в комментарии. - В любом случае эта идея соответствует нашим ожиданиям: в условиях, когда компании не могут или опасаются выплачивать дивиденды, ритейлеры будут тратить накопившиеся свободные средства на сделки M&A или развитие бизнеса. В целом, с нашей точки зрения, бумаги ритейлеров (и прежде всего как раз компаний, которым принадлежат магазины экономкласса) в этом году смогут выступать в роли защитного актива в портфеле".

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