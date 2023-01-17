Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций BofA на уровне $37

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) на уровне $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Bank of America отчитался за четвертый квартал 2022 года, превзойдя общерыночные ожидания в отношении прибыли. Кроме того, сильный рост процентной прибыли компенсировал продолжающееся годовое падение доходов инвестиционно-банковского бизнеса. Несмотря на ужесточение монетарных условий и ухудшение ситуации в сегменте инвестиционного бизнеса, BofA удается сохранять сильные рыночные позиции за счет фокуса на потребительский банкинг. Однако в 2023 году это станет фактором сдерживания роста доходов ввиду ослабления экономической активности. В случае реализации сценария умеренной рецессии процентные доходы утратят роль драйвера. Политика управления расходами эмитента поможет поддерживать положительную динамику прибыли, тогда как наличие достаточного буфера капитала позволяет продолжить выкуп акций", - указывает аналитик Алина Попцова.

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