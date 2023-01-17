Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "выше рынка"

Альфа-банк позитивно оценивает финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за 2022г и подтверждает рейтинг его акций на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии.

Несмотря на сезонно более высокую базу расходов в декабре, Сбербанку удалось обеспечить стабильную прибыль м/м, которая оказалась лучше, чем ожидали аналитики Альфа-банка, благодаря более низкой стоимости риска (0,2% против 0,7-0,8% в октябре-ноябре).

"Сбербанк сохраняет стабильную или растущую долю рынка в ключевых сегментах, за исключением депозитов юрлиц (где доля долларов США и евро исторически была высокой). Мы оцениваем достаточность базового капитала (CET1) Сбербанка на уровне почти 15% на конец 2022г (против целевого уровня в 12,5%), при этом в 2023П чистая прибыль может восстановиться до 1,2 трлн руб. (20% ROE). Учитывая это, мы считаем, что Сбербанк может комфортно распределить 100% чистой прибыли за 2022 год вместе с частью нераспределенной прибыли за 2021 год (наша оценка дивидендов составляет 25 руб. на акцию, что подразумевает доходность 16% на текущих уровнях) в 1П23, при условии отсутствия негативных изменений на макро- и геополитическом уровне", - пишут стратеги банка.

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