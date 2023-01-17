.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно противостояние "быков" и "медведей" на рынке акций США в ближайшие дни - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 января 2023 года 12:10
Возможно противостояние "быков" и "медведей" на рынке акций США в ближайшие дни - БКС Экспресс
Возможно жесткое противостояние "быков" и "медведей" на американском рынке акций в ближайшие дни, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс широкого рынка акций S&P 500 с технической точки зрения в пятницу вплотную подобрался к линии нисходящего тренда у 4000 пунктов, тянущегося с января прошлого года. В 2022 году каждый раз, как "быки" пытались пробить нисходящую формацию, им оказывалось сильнейшее сопротивление, и рынок вновь падал. Фактически сейчас наблюдается очередная попытка "быков" изменить рыночную картину. Конечно, на фоне сезона корпоративной отчетности, когда изначально заниженные прогнозы с легкостью перебиваются, нельзя исключать выхода рынка вверх за пределы падающего тренда. Однако, видится, это будет хорошая мина при плохой игре, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Даже если на волне затухания инфляции (с 9,1% в июне 2022 года до 6,5% за декабрь) регулятор сбавит темп подъема ставки, она, скорее всего, перевалит за отметку 5%. Иного способа борьбы с инфляцией у регулятора попросту нет. Таким образом, даже не исключая вариант сохранения локального оптимизма, высок риск еще одного падения рынка акций США (вплоть до минимумов 2022 года). Настроение на рынке может измениться ближе к концу I полугодия, когда станет ясно, что ключевая ставка вышла на плато и трейдеры будут закладывать грядущее послабление денежно-кредитной политики". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 января 2023 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Netflix Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 15,87%, стоп-приказ: $345, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, отчетность компании за IV... читать дальше
.17 января 2023 года 13:32
Потенциал роста акций Группы "Эталон" составляет 57% от текущих уровней, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции". "Группа "Эталон" увеличила ввод недвижимости в эксплуатацию на 74%, добившись значительного прироста благодаря органическому росту и выгодному приобретению Концерна "ЮИТ" в... читать дальше
.17 января 2023 года 13:12
Аналитики "БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Chow Tai Fook до HKD19,95, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в материале инвесткомпании. "Chow Tai Fook отчиталась об открытии 448 магазинов в финансовом 3К23 в материковом Китае. К концу 2022г их общее число в регионе... читать дальше
.17 января 2023 года 12:52
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Белуга Групп" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 4080 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 42% от текущих уровней, сообщается в материале банка. "Компания сообщила о своих операционных результатах за 2022г - объемы продаж выросли на 7% г/г в... читать дальше
.17 января 2023 года 12:30
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bank of America Corp. (BofА) и Wells Fargo & Co. с прогнозными ценами на уровне $37,6 за штуку на июнь 2023 года и $47 за штуку на июль 2023 года соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Bank of America, крупный... читать дальше
.17 января 2023 года 11:51
Тенденция к росту котировок золота сохранится в ближайшее время, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. "Золото бьет новые рекорды - цена на драгоценный металл восстановилась до уровней мая прошлого... читать дальше
.17 января 2023 года 11:30
"Солид Брокер" позитивно оценивает финотчетность Сбербанка за 2022г по РПБУ за декабрь и сохраняет рекомендацию "покупать" для его акций, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Сбер превзошел наши ожидания, - пишут эксперты. - В декабре банк работал на полную мощность. Темпы роста процентного и... читать дальше
.17 января 2023 года 11:15
Котировки акций "Магнита" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость находится на уровне 5500 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цена акций компании с начала 2023 года демонстрирует рост при повышенной торговой активности. Мы считаем "Магнит" фундаментально... читать дальше
.17 января 2023 года 11:01
Котировки нефти Brent готовы продолжить рост в диапазон $87-90 за баррель ввиду сохраняющейся слабости доллара, ухода на второй план опасений по рецессии в развитых странах и закупок Китаем топлива перед "длинными" выходными, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Котировки нефти... читать дальше
.17 января 2023 года 10:48
Цена нефти марки Brent может превысить уровень в $85 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB. "Котировки в понедельник снизились на $1,47 (до $84,12 за баррель). Инвесторы отреагировали на данные, которые показали, что ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года не изменился... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.