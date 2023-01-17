Тенденция к росту котировок золота сохранится в ближайшее время - "Альфа-Капитал"

Тенденция к росту котировок золота сохранится в ближайшее время, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимира Брагина.

"Золото бьет новые рекорды - цена на драгоценный металл восстановилась до уровней мая прошлого года. С локальных минимумов конца ноября золото подорожало практически на 17% и торгуется по 1920 долл. за унцию. Рост цен на золото - это скорее следствие монетарной политики ФРС и рыночных ожиданий. Замедление американской инфляции наряду со слабеющим долларом позитивны для золота. К тому же за последние три месяца доходности десятилетних гособлигаций продолжили снижение с 4,2 до 3,5%. Еще в последнее время наблюдается спрос на золото со стороны центробанков, которые пополняют резервы. Таким образом, можно ожидать, что тренд в ценах на золото сохранится в ближайшее время", - отмечает Брагин.

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