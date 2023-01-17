"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Солид Брокер" позитивно оценивает финотчетность Сбербанка за 2022г по РПБУ за декабрь и сохраняет рекомендацию "покупать" для его акций, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сбер превзошел наши ожидания, - пишут эксперты. - В декабре банк работал на полную мощность. Темпы роста процентного и комиссионного дохода в декабре были двузначными, а чистая прибыль за декабрь смогла достичь рекорда. Не было даже традиционного спада в декабре за счет роста операционных расходов, т.к. рост дохода перекрыл это снижение. В январе мы также ожидаем прибыль банка выше 100 млрд рублей, как правило, банк в начале года формирует резервы на повышенном уровне. Так или иначе, траектория прибыли Сбера очень радует. За год банк может даже подобраться к 1400-1500 млрд рублей прибыли".

Аналитики ожидают, что дивиденды банка за 2022г составят 6,6 рубля на акцию, если менеджмент не решится на выплаты более 50% от чистой прибыли, что также весьма вероятно. "Однако основная идея заключается в дивидендах за 2023г, которые могут превысить 30 рублей. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций банка", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.