Котировки нефти готовы продолжить рост в диапазон $87-90/барр. на текущей неделе - ПСБ

Котировки нефти Brent готовы продолжить рост в диапазон $87-90 за баррель ввиду сохраняющейся слабости доллара, ухода на второй план опасений по рецессии в развитых странах и закупок Китаем топлива перед "длинными" выходными, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти Brent в начале недели перешли к проторговке района $85/барр. - инвесторы предпочли занять выжидательные позиции после бурного роста предыдущих дней ввиду выходного в США и отсутствия значимых новостей. Ожидания по Китаю остаются позитивными, что нивелирует влияние невыразительной статистики - инвесторы рассчитывают на поступательное восстановление экономической активности в стране. Мы полагаем, что консервативный настрой на рынке нефти сохранится в течение большей части вторника, но к концу дня вполне может улучшиться, в случае, если тональность финотчетности, публикуемой во вторник (отчитаются Goldman Sachs и Morgan Stanley), окажется неплохой".

Аналитик банка по-прежнему оценивает текущее небольшое охлаждение рынка нефти как временное и рассчитывает на возобновление роста котировок Brent на этой неделе в диапазон $87-90/барр. ввиду сохраняющейся слабости доллара, ухода на второй план опасений по рецессии в развитых странах и закупок Китаем топлива перед "длинными" выходными (на следующей неделе страна отдыхает - празднует лунный Новый год).

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