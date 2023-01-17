Цена нефти может превысить $85/барр. на торгах во вторник - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может превысить уровень в $85 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

"Котировки в понедельник снизились на $1,47 (до $84,12 за баррель). Инвесторы отреагировали на данные, которые показали, что ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года не изменился (прогнозировался квартальный рост на 1,8%), однако в 2023 году рост китайской экономики должен ускориться после ослабления антиковидных ограничений", - отмечают эксперты в комментарии.

Доходности долгосрочных ОФЗ во вторник могут вырасти на несколько базисных пунктов перед объявлением условий аукционов Минфина РФ, указывают в инвестбанке.

Также аналитики Sber CIB ждут плавного укрепления рубля по отношению к доллару США в ближайшие недели.

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