БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу

Аналитики БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: Сбербанк, Polymetal, ГМК "Норильский никель", "РусАл", ГК "Мать и дитя".

"Акции Сбербанка в последние пару недель держатся в боковике вблизи локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. Драйвером для акций в краткосрочной перспективе может стать финансовый отчет за декабрь. На горизонте ближайших месяцев бумаги могут подняться к 160-170 руб.", - пишут эксперты.

По их мнению, сильным позитивным драйвером для переоценки акций Polymetal должен стать финансовый отчет за II полугодие. Компания отмечала, что выстроила новые логистические цепочки, а значит во II полугодии должен восстановиться свободный денежный поток, снизиться долговая нагрузка. "Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425-430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании, они могут стать драйвером для роста в район 500 руб.", - полагают аналитики.

"Фундаментально кейс "Норникеля" в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы - котировки драгметаллов поддерживаются ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля - это увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в I полугодии 2022г приходилось 95% выручки. Бумаги "Норникеля" находятся в локальном растущем тренде. Среднесрочная цель подъема - 17000-17100 руб.", - указывают в инвесткомпании.

Также эксперты полагают, что на фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции "РусаЛа". "Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022г более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50-52 руб. за штуку", - пишут они в комментарии.

Акции ГК "Мать и дитя" стратеги БКС Экспресс выделяют в качестве интересной консервативной "фишки" с потенциалом роста. По их оценке, основной драйвер роста для компании - постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник.

"Эмитент сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски, - подчеркивают аналитики. - Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию. На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка цены бумаги к 500-550 руб. за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.