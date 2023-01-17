Вероятен рост индекса Мосбиржи к 2250п во вторник - ПСБ

Вероятен рост индекса Мосбиржи к уровню 2250 пунктов на торгах во вторник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"По-прежнему отдаем предпочтение внутренним секторам, в особенности бумагам сегмента финансов, в то время как нефтегазовый сектор, скорее всего, вновь будет двигаться "хуже рынка", - отмечают эксперты в комментарии.

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