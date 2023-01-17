Котировки акций Мосбиржи сохраняют потенциал роста - БКС Экспресс

Котировки акций "Московской биржи" сохраняют потенциал роста в диапазон 113-117 рублей за штуку, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Корпоративных новостей для столь существенного подъема котировок акций эмитента (+6,1%) в понедельник не было, но оптимизм участников во многом мог перекинуться на эти бумаги вслед за 40%-м ралли в акциях "СПБ биржи". Котировки переписали максимумы с апреля, при этом потенциал для роста сохраняется: следующий целевой диапазон расположен на 113-117 рублях за штуку. Длинные позиции остаются актуальными", - указывает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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