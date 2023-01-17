Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2210-2240п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с умеренного отклонения не более чем на 0,7%, в диапазоне 2210-2240 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Краткосрочная техническая картина способствует продолжению повышения указанного индекса, однако подобный позитивный сценарий на вторник вовсе не гарантирован. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2200, 2190 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2260 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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