Акции "Полюса" интересны для спекулятивной покупки с целью 8560 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Полюса" интересны для спекулятивной покупки с целью 8560 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 5,3%, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Цены на золото с начала года выросли более, чем на 5%, закрепившись выше $1900 за унцию, - пишет эксперт. - В среднесрочной перспективе поддержку золоту может оказать замедление инфляции. По итогам последних месяцев в США зафиксировано снижение инфляции. Это может привести к снижению темпов подъема ключевой ставки в США и даже ее возможному снижению в этом году. Таким образом, доллар начнёт снижаться, а золото, номинированное в долларах, расти. На фоне этого, акции "Полюса" пробили уровень сопротивления - 8000 руб. С технической точки зрения, котировки золотодобытчика, вслед за цветным металлом, пойдут к следующему уровню сопротивления. Считаем, по текущим ценам интересны спекулятивные покупки "Полюса" с целевым ориентиром 8560 руб. Потенциал роста акций составляет 5,3%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.