Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023г

Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023 года, говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Острой необходимости в повышении ключевой ставки сейчас нет, считают эксперты. Бюджетное правило в обновленном варианте укрепит рубль, снизит его волатильность, и, кроме того, может ослабить проинфляционный эффект, связанный с дефицитом бюджета.

Наблюдаемая в январе инфляция остается низкой. За первые девять дней года потребительские цены повысились на 0,24%, а в этот же период годом ранее - на 0,56%. Рост в основном был связан с подорожанием сезонных товаров и повышением регулируемых тарифов. Склонность населения к сбережению остается высокой.

"Тем не менее мы считаем, что Банк России сохранит жесткую риторику, даже если в ближайшие месяцы помесячная инфляция будет ниже 4%. Дело в том, что, по мнению регулятора, в настоящее время преобладают инфляционные риски. Операции Минфина не смогут в полном объеме нивелировать эффект мягкой бюджетной политики (то есть значительного увеличения государственных расходов в 2022-2023 годах). Зарплаты продолжают расти на фоне дефицита рабочей силы в отдельных отраслях, а инфляционные ожидания населения остаются выше исторических средних", - пишут аналитики.

Как они отмечают, новое бюджетное правило несколько снижает вероятность негативного сценария, при котором ключевая ставка ЦБ достигнет 10%, а доходность десятилетних ОФЗ - 13%. При этом базовый сценарий Sber CIB остается прежним: ключевая ставка - 7,5% на весь 2023 год, доходность десятилетних ОФЗ - 11%.

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