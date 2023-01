Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023г

.

.

.

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bank of America Corp. (BofА) и Wells Fargo & Co. с прогнозными ценами на уровне $37,6 за штуку на июнь 2023 года и $47 за штуку на июль 2023 года соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Bank of America, крупный... читать дальше