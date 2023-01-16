Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций BlackRock Inc. с целевой ценой $716 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.

"Полагаем, что в течение I полугодия 2023г баланс портфелей инвесторов BlackRock продолжит сокращаться ввиду дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и рисков рецессии. В то же время широкая линейка ETF, возможность открытия коротких позиций и развитие электронной платформы остаются факторами, поддерживающими спрос на услуги BlackRock. Мы ожидаем нормализации рыночной волатильности во II половине 2023г, что послужит фактором увеличения объема активов под управлением корпорации. Хотя BlackRock сохраняет ведущие позиции в индустрии, мы прогнозируем слабую динамику выручки и прибыли в ближайших отчетных периодах", - отмечает эксперт.

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