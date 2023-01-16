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16 января 2023 года 13:34
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций BlackRock
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций BlackRock Inc. с целевой ценой $716 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой. "Полагаем, что в течение I полугодия 2023г баланс портфелей инвесторов BlackRock продолжит сокращаться ввиду дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и рисков рецессии. В то же время широкая линейка ETF, возможность открытия коротких позиций и развитие электронной платформы остаются факторами, поддерживающими спрос на услуги BlackRock. Мы ожидаем нормализации рыночной волатильности во II половине 2023г, что послужит фактором увеличения объема активов под управлением корпорации. Хотя BlackRock сохраняет ведущие позиции в индустрии, мы прогнозируем слабую динамику выручки и прибыли в ближайших отчетных периодах", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BLACKROCK-АКЦИИ-РЕКОМЕДАЦИЯ
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