Котировки бумаг Полюса и Polymetal сохраняют технический потенциал роста - "Алго Капитал"

Бумаги "Полюса" и Polymetal сохраняют технический потенциал для дальнейшего восстановительного роста стоимости, они все еще выглядят относительно дешевыми в сравнении с уровнями осени 2020 года, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.