Сильные движения на рынке ОФЗ в понедельник маловероятны - Инвестбанк Синара

Сильные движения на рынке рублевых гособлигаций в понедельник маловероятны, скорее всего, котировки ОФЗ в течение дня останутся вблизи текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

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