Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 67,5-70 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 67,5-70 руб./$1, по паре евро/рубль - 73-75,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Энергетический рынок в ожидании развития ситуации с карантинными ограничениями в Китае, их снятие способно поддержать нефтяные цены и открыть перспективы мирового спроса на черное золото, - пишет эксперт. - Поддержать рубль может традиционное снижение спроса на иностранную валюту, присущее началу года, а также - налоговый период и решение регулятора по обновленному бюджетному правилу. Против рубля на текущий момент - напряженная геополитическая ситуация и снижение нефтяных цен. Ситуацию на мировом рынке традиционно корректируют показатели инфляции в США, на который опирается ставка ФРС. От ее дальнейшей траектории, в свою очередь, будет зависеть спрос на нефть и расстановка сил на валютном рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.