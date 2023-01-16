Вероятно продолжение инерционного роста индекса Мосбиржи в понедельник - ПСБ

Вероятно продолжение инерционного роста индекса Мосбиржи на торгах в понедельник с завершением фондовой сессии выше 2200 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Поддержать рынок смогут "идейные" бумаги Сбербанка и "Магнита", а также "Полюса" на фоне сильного роста котировок золота в последние дни. При этом отметим, что с осторожностью смотрим на компании нефтегазового сектора и металлургов из-за снижения товарных рынков", - пишут эксперты в комментарии.

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