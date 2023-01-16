Цены бумаг Полюса и Polymetal могут продолжить умеренный рост - БКС Экспресс

Котировки бумаг "Полюса" и Polymetal пока еще обладают потенциалом умеренного роста, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Бумаги эмитентов оказались в числе лидеров в пятницу на фоне позитивной динамики цены золота. Котировки драгметалла поднялись к $1920 за тройскую унцию на ожиданиях скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Ближайшие целевые ориентиры по золоту сместились к $1955-1965. О каких-то более высоких целях рассуждать пока рано, но в целом текущая конъюнктура выступает сильной поддержкой для бумаг "Полюса" и Polymetal, котировки которых еще имеют умеренный потенциал для подъема", - пишет аналитик в комментарии.

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