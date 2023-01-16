Возможно укрепление рубля до 68 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, возможно, попробует вернуться к отметке 68 руб./$1 на фоне сложившейся технической картины, при этом сдерживать национальную валюту от более резкого укрепления будут находящиеся под давлением нефтяные котировки, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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