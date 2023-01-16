Вероятна консолидация рубля около текущих уровней в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятна консолидация курсов валютных пар USD/RUB и CNY/RUB около текущих значений в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Фаза укрепления рубля в прошлую пятницу остановилась. Примечательно, что это совпало с днем начала валютных интервенций (с продажей юаней Банком России). До 6 февраля планируется ежедневно продавать по 3,2 млрд юаней из ФНБ в рамках нового бюджетного правила. Относительно пятничных оборотов на валютном рынке это составляет всего 1,15%, так что операции ЦБ не должны оказывать значительного влияния на курс, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Причин для мощного движения пара USD/RUB наверх сейчас нет. В ближайшей перспективе базовый сценарий - это консолидация курсов USD/RUB и CNY/RUB около текущих значений без устойчивого однонаправленного тренда".

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