Ближайшие перспективы рынка акций РФ в целом нейтральны - БКС Экспресс

Ближайшие перспективы российского рынка акций в целом нейтральны, но шансы подъема индекса Мосбиржи к уровню 2250 пунктов существуют, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Важных корпоративных событий в наиболее ликвидных бумагах пока не наблюдается. Ждем начала сезона корпоративных отчетов. В следующие недели будут выходить финансовые и операционные результаты российских компаний по итогам IV квартала и всего 2022 года. Среди ближайших релизов ждем отчет Сбербанка за декабрь. 24 января операционные цифры представит X5 Retail Group. Ближе к концу января ждем также результаты от "НЛМК", "Северстали", "Распадской", "Полюса", Polymetal и "Норникеля", - указывает аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи котировки пришли к верхней границе продолжительного нисходящего тренда, который сформировался еще в апреле прошлого года. Около 2205 пунктов как раз проходит ключевое диагональное сопротивление, от которого ранее уже было несколько волн снижения. Что будет в этот раз? В целом взгляд на рынок нейтральный, но отскок цен на нефть на прошлой неделе выступает важным фактором поддержки. По газу ситуация сложнее и вряд ли улучшится (нет локальных драйверов для "Газпрома" и "НОВАТЭКа"). В случае закрепления индекса выше 2205 пунктов далее возможно постепенное продвижение наверх с ближайшим ориентиром и техническим препятствием около 2250 пунктов".

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