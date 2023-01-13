"Финам" повысил целевую цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $834,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Рейтинг бумаг компании остается на уровне "покупать".

"Акции Regeneron Pharmaceuticals в 2022г принесли доходность в размере 13% и значительно опередили падающий рынок. Несмотря на сокращение продаж от ковидного сегмента, у компании достойная динамика выручки от других направлений, и амбициозная экспериментальная линейка Regeneron подкрепляет ожидания дальнейшего роста продаж и прибыли в долгосрочной перспективе", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, базирующаяся в штате Нью-Йорк, США. У компании насчитывается 7 одобренных препаратов.

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