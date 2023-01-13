"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Taiwan Semiconductor Manufacturing

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и ждут от компании двузначного годового роста выручки, сообщается в комментарии.

"Компания опубликовала уверенные результаты по EPS за 4К22 и показала двузначные темпы роста EPS и продаж. В 4К22 на объемах, по оценкам компании, сказывалось ослабление спроса на конечных рынках и коррекция запасов клиентов. Относительно неблагоприятная динамика, как ожидается, будет сохраняться в 1К23: согласно среднему значению оценочного диапазона менеджмента, ожидается снижение показателя квартальной выручки на 3% г/г. Мы полагаем, что коррекция запасов в основном завершится в 1П23, и во 2П23 выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing восстановится. Ожидаем, что крупнейший в мире производитель полупроводников сможет показать стабильный двузначный годовой рост выручки", - пишут эксперты.

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