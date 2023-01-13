Активизировать покупки стоит при закреплении индекса Мосбиржи выше 2225п - "Открытие Инвестиции"

Активизировать покупки инвесторам стоит в случае закрепления индекса Мосбиржи выше уровня в 2225 пунктов на следующей неделе, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Несмотря на скромную динамику на неделе, именно рублевый индекс Мосбиржи находится в среднесрочном растущем канале, и подошел к верхней границе долгосрочного падающего тренда. Его выход выше линий сопротивления на отметках в 2210 и 2225 пунктов послужит хорошим сигналом для рынка и откроет новые границы для восходящего тренда. В случае негативного фона линией поддержки выступит уровень в 2145 пунктов, - указывает Беришев в комментарии. - Инвесторам стоит внимательно следить за индексом Мосбиржи на предстоящей неделе и активизировать покупки в случае закрепления выше уровня сопротивления в 2225 пунктов. В случае нарастания негативного фона и отката индекса с крупными покупками стоит подождать. Спекулятивным инвесторам стоит быть аккуратными с короткими продажами".

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