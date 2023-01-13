Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги TSMC

Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги (ADR) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью на уровне $78, сообщается в обзоре.

"Несмотря на неплохие результаты четвертого квартала, замедление экономики оказывает все более заметное давление на прогнозы менеджмента эмитента на ближайший год. Компания остается бесспорным лидером полупроводниковой отрасли, но в текущих условиях мы рекомендуем дождаться изменения рыночной конъюнктуры в отрасли и прояснения перспектив второй половины нынешнего года с учетом дальнейших шагов Samsung и Intel. Оцениваем Taiwan Semiconductor на уровне 13,5х P/E NTM", - указывает старший аналитик инвесткомпании Егор Толмачев.

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