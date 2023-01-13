Основное текущее укрепление рубля, видимо, уже состоялось - "Открытие Инвестиции"

Основное движение по текущему укреплению курса рубля, видимо, уже произошло, говорится в комментарии технического аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Марата Беришева.

"Новое бюджетное правило от Минфина РФ, стартовавшее 13 января, безусловно, оказало и будет оказывать давление на валюту, но основное движение по укреплению рубля, видимо, уже произошло, и маловероятно, что на предстоящей неделе рубль будет укрепляться такими же темпами. Мы считаем, что локальное сильное укрепление рубля носит временный характер, и поэтому тем инвесторам, кто планировал увеличить долю своего портфеля в валюте, стоит использовать момент на предстоящей неделе для покупок, - пишет Беришев. - Спекулятивно настроенным инвесторам стоит пытаться работать от коротких продаж, ориентируясь на линии сопротивления и поддержки. Однако не стоит увлекаться игрой в поддержку рубля и нужно будет вовремя успеть закрыть свои позиции".

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