"Финам" снизил рейтинг акций NetEase до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NetEase Inc. с "покупать" до "держать" в связи с достижением прогнозной стоимости, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В ходе торговой сессии 13 января акции NetEase в Гонконге достигли своей целевой цены. С момента выпуска прошлого обзора от 1 декабря бумаги принесли инвесторам доходность 27%. Но теперь, по нашей оценке, на краткосрочном горизонте компания исчерпала свой потенциал. На руку компании играет постепенное снятие коронавирусных ограничений и открытие китайской экономики. В то же время жесткое регулирование отрасли видеоигр продолжает оказывать давление на бизнес эмитента, однако компания пока справляется с новыми вызовами. Ожидаем, что игровая выручка NetEase по итогам 2022 года покажет двузначный рост", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории. В Китае NetEase является вторым издателем видеоигр после Tencent.

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