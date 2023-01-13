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13 января 2023 года 16:33
Вектор движения фондовым торгам в США задаст отчетность банков - Freedom Finance Global
Вектор движения фондовым торгам на американском рынке задаст отчетность банковского сектора, отмечает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Стартует сезон отчетности за четвертый квартал 2022 года, и открывают его по традиции крупнейшие банки США. Консенсус FactSet предполагает, что прибыль шести ведущих финансовых институтов сократится на 15% г/г при увеличении выручки за счет роста кредитных портфелей. Прогнозируется также увеличение чистой процентной маржи, обусловленное благополучным состоянием кредитования и наличием у банков качественных кредитных портфелей. В фокусе внимания участников рынка будет динамика резервов. Некоторые аналитики не исключают активизации в их создании, - указывает Кононов в комментарии инвесткомпании. - С минимумов 5 января на отметке 3802 пункта индекс S&P 500 поднялся на 4,4%, с начала года он растет на 3,7%. Основную часть сессии 12 января индекс широкого рынка торговался выше 200-дневной скользящей средней на уровне 3984 пунктов, закрывшись вблизи этого ключевого для технического анализа уровня. Дальнейшее движение бенчмарка вверх будет возможно, если отчетность банковского сектора окажется лучше общерыночных ожиданий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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