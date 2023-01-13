Вектор движения фондовым торгам в США задаст отчетность банков - Freedom Finance Global

Вектор движения фондовым торгам на американском рынке задаст отчетность банковского сектора, отмечает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Стартует сезон отчетности за четвертый квартал 2022 года, и открывают его по традиции крупнейшие банки США. Консенсус FactSet предполагает, что прибыль шести ведущих финансовых институтов сократится на 15% г/г при увеличении выручки за счет роста кредитных портфелей. Прогнозируется также увеличение чистой процентной маржи, обусловленное благополучным состоянием кредитования и наличием у банков качественных кредитных портфелей. В фокусе внимания участников рынка будет динамика резервов. Некоторые аналитики не исключают активизации в их создании, - указывает Кононов в комментарии инвесткомпании. - С минимумов 5 января на отметке 3802 пункта индекс S&P 500 поднялся на 4,4%, с начала года он растет на 3,7%. Основную часть сессии 12 января индекс широкого рынка торговался выше 200-дневной скользящей средней на уровне 3984 пунктов, закрывшись вблизи этого ключевого для технического анализа уровня. Дальнейшее движение бенчмарка вверх будет возможно, если отчетность банковского сектора окажется лучше общерыночных ожиданий".

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