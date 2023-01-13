Котировки бумаг Polymetal могут вырасти еще на 7,5-13% - "Велес Капитал"

Котировки бумаг Polymetal еще не реализовали потенциал роста, возможен подъем на 7,5-13% от текущего уровня, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги Polymetal и "Полюса" в пятницу обновили максимумы цен со второй половины сентября 2022 года на фоне закрепления котировок золота выше $1900 за тройскую унцию. С технической точки зрения перспективы, в частности Polymetal, остаются позитивными. Бумаги на повышенных объемах и при "бычьих" сигналах MACD и скользящих средних преодолели среднесрочное сопротивление 390 руб. и при способности удержаться выше, скорее всего, вскоре обновят сентябрьский пик 428,30 руб. и направятся к 451 руб. в случае развития роста цен на золото. Важные поддержки для котировок расположены у 370 руб. и 357 руб.: их преодоление может предвещать смену краткосрочных и среднесрочных настроений. Потенциал роста котировок бумаг Polymetal от текущих уровней составляет около 7,5-13%", - пишет эксперт в комментарии.

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