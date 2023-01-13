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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цена акций American Airlines, скорее всего, продолжит рост в пятницу - Инвестбанк Синара
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13 января 2023 года 15:20

Цена акций American Airlines, скорее всего, продолжит рост в пятницу - Инвестбанк Синара

Котировки акций авиакомпании American Airlines Group, скорее всего, продолжат рост на торгах в пятницу - рынок еще не в полной мере учел хороший прогноз эмитента по чистой прибыли за четвертый квартал 2022 года ($1,12-1,17 на акцию против ожидаемых рынком $0,61), полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-AMERICAN/AIRLINES-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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