Цена акций American Airlines, скорее всего, продолжит рост в пятницу - Инвестбанк Синара

Котировки акций авиакомпании American Airlines Group, скорее всего, продолжат рост на торгах в пятницу - рынок еще не в полной мере учел хороший прогноз эмитента по чистой прибыли за четвертый квартал 2022 года ($1,12-1,17 на акцию против ожидаемых рынком $0,61), полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

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