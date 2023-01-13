"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $54

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: $46, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представит отчет за IV квартал 2022 финансового года в пятницу, 13 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $17,96 млрд, а прибыль на акцию - $1,14. Компания превосходила прогнозы по прибыли последние десять кварталов подряд. Ожидаем, что предстоящая отчетность не станет исключением, что будет позитивно воспринято рынком.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $54. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $46 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывает эксперты "Финама".

Citigroup Inc. - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.

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