"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций Сбербанка с возможным повышением до "покупать", сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Корнилова.

"Рынок находится в ожидании очередного отчёта Сбербанка по результатам за декабрь 2022г. Большой объём выдачи ипотечных кредитов (на сумму более 382 млрд руб., максимума с марта 2022г) служит положительным индикатором для декабрьской отчётности банка. Положительным является то, что программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2024г, пусть и по более высокой ставке. Картина с потребительским кредитованием для Сбербанка в декабре складывается весьма положительно", - пишет эксперт.

"Сбербанк первым из российских банков возобновил раскрытие части информации, представив сокращённые результаты по РПБУ за октябрь и первые 10 месяцев 2022г, - отмечается в комментарии. - В дальнейшем результаты за ноябрь и 11 месяцев 2022г подтвердили, что банк, по большому счёту, оставил трудности 2022г позади и вышел на новый уровень генерации прибыли, опираясь на двузначный рост розничного и корпоративного кредитного портфелей".

В начале ноября глава компании Герман Греф отметил, что в 2023 год Сбербанк войдёт "в абсолютно нормализованном состоянии, и это касается, в том числе, и дивидендов". Эксперты "Открытие Инвестиции" считают, что возвращение к практике выплаты дивидендов стало бы хорошим драйвером для роста котировок акций компании.

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