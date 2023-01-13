Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время - "Финам"

Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, "бычьи" настроения по драгметаллу в настоящее время очень сильны, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Растущий тренд по золоту, начатый в ноябре 2022 года, продолжается. Котировки драгметалла преодолели ближайшее сильное сопротивление в районе $1880 за тройскую унцию и по итогам недели, видимо, закрепятся выше $1900. Следующие цели роста расположены в районе $1970-2000. Теоретически золото способно дотянуться и до этих высот, поскольку хорошо видно, что "бычьи" настроения сейчас очень сильны, - пишет эксперт. - На это указывает то, что последняя волна повышения котировок идет с минимальными коррекциями. Чего ждать дальше? В половине случаев после подобного активного роста котировки срывались резко вниз. Возможно, сейчас не тот случай, поскольку поводов для резкого усиления доллара, вроде бы, нет. В половине случаев цены просто выходили на новый уровень, где уже продолжали безыдейно консолидироваться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.