.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена меди может вырасти до $9900/тонну в 1П23 - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 января 2023 года 12:07
Цена меди может вырасти до $9900/тонну в 1П23 - Freedom Finance Global
Цена меди может подняться к уровню $9900 за тонну в первом полугодии 2023 года, дальнейшая динамика котировок металла будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии в ведущих экономиках мира, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Стоимость мартовского фьючерса на медь на Лондонской бирже металлов за последние пять дней выросла на 9,09%, до $9136 за тонну (в последний раз цены поднимались выше $9000 за тонну в середине июня 2022 года), констатирует эксперт. Позитивным драйвером для котировок выступает снятие очередных антиковидных ограничений в Китае (крупнейшем потребителе этого металла), отмечает Чернов. "Медь широко используется в разных секторах промышленности, поэтому спрос на нее служит индикатором здоровья мировой экономики. В КНР медь используется как в традиционных индустриях, так и в активно развивающемся электромобилестроении. Дополнительную поддержку ценам на медь в текущем году будет оказывать развитие мирового тренда на декарбонизацию и увеличение количества возобновляемых источников энергии", - указывает эксперт инвесткомпании. "Международный совет по обработанной меди (IWCC) в ноябре прогнозировал баланс спроса и предложения на мировом рынке в 2023 году. Однако на тот момент не было речи о снятии антиковидных ограничений в КНР, и на фоне этого прогноза цена на медь консолидировалась в широком диапазоне $7900-8500 за тонну. С увеличением мирового спроса котировки меди будут стремиться к $10 тыс. за тонну. По нашим предположениям, в первом полугодии ее цена вернется на максимум 2011 года на отметке в $9900. Дальнейшая динамика будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии в ведущих экономиках мира. При серьезном спаде спрос на медь ослабеет, а цена на медь во второй половине года скорректируется до $7400 за тонну, в случае непродолжительной рецессии котировки способны достичь исторических максимумов в районе $10746 за тонну", - пишет Чернов в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-МЕДЬ-ПРОГНОЗ
.
13 января 2023 года 19:08
"Финам" повысил целевую цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $834,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Рейтинг бумаг компании остается на уровне "покупать". "Акции Regeneron Pharmaceuticals в 2022г принесли доходность в... читать дальше
.13 января 2023 года 18:57
БКС Экспресс подтверждает позитивную оценку бумаг технологического сектора США, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на компании технологического сектора, учитывая перспективы дальнейшего замедления инфляции, - пишут эксперты. - Напомним, что технологический... читать дальше
.13 января 2023 года 18:33
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и ждут от компании двузначного годового роста выручки, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала уверенные результаты по EPS за 4К22 и показала двузначные... читать дальше
.13 января 2023 года 18:06
Активизировать покупки инвесторам стоит в случае закрепления индекса Мосбиржи выше уровня в 2225 пунктов на следующей неделе, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Несмотря на скромную динамику на неделе, именно рублевый индекс Мосбиржи... читать дальше
.13 января 2023 года 17:42
Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги (ADR) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью на уровне $78, сообщается в обзоре. "Несмотря на неплохие результаты четвертого квартала, замедление экономики оказывает все более заметное давление на прогнозы... читать дальше
.13 января 2023 года 17:16
Основное движение по текущему укреплению курса рубля, видимо, уже произошло, говорится в комментарии технического аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Марата Беришева. "Новое бюджетное правило от Минфина РФ, стартовавшее 13 января, безусловно, оказало и будет оказывать... читать дальше
.13 января 2023 года 16:53
"Финам" понизил рейтинг акций NetEase Inc. с "покупать" до "держать" в связи с достижением прогнозной стоимости, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "В ходе торговой сессии 13 января акции NetEase в Гонконге достигли своей целевой цены. С момента выпуска прошлого обзора... читать дальше
.13 января 2023 года 16:33
Вектор движения фондовым торгам на американском рынке задаст отчетность банковского сектора, отмечает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Стартует сезон отчетности за четвертый квартал 2022 года, и открывают его по традиции крупнейшие банки США. Консенсус FactSet предполагает, что... читать дальше
.13 января 2023 года 16:09
Банк России может сохранить ключевую ставку без изменений (7,5% годовых) по итогам заседания в феврале текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Несмотря на стабильную фактическую ценовую динамику, ЦБ РФ на декабрьском заседании сохранил осторожную риторику, указывая на повышенные... читать дальше
.13 января 2023 года 15:45
Котировки бумаг Polymetal еще не реализовали потенциал роста, возможен подъем на 7,5-13% от текущего уровня, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги Polymetal и "Полюса" в пятницу обновили максимумы цен со второй половины сентября 2022 года на фоне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.