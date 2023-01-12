Продажа валюты Минфином поможет рублю укрепиться - Sber CIB

Решение Минфина начать продажу юаней в рамках обновлённого бюджетного правила значительно снизит негативное влияние на рубль от недавнего падения цен на российскую нефть, считают аналитики Sber CIB.

"Возобновление бюджетного правила стало неожиданным для рынка и привело к тому, что в среду рубль укрепился на 2%. Дело в том, что в конце прошлого года в СМИ преимущественно обсуждалась возможность покупки юаней в рамках бюджетного правила, а не продажи. Кроме того, прежде Банк России, который выполняет операции для Минфина, никогда не продавал юани на локальном рынке: до 2022г эта валюта в России была неликвидной. Сейчас юань - единственная ликвидная "дружественная" валюта и полноценная альтернатива доллару и евро", - пишут эксперты.

По их мнению, укрепление рубля в ближайшее время продолжится, поскольку продажи валюты в рамках бюджетного правила смогут в значительной степени нивелировать снижение объёмов экспорта российской нефти и нефтепродуктов. В связи с этим аналитики Sber CIB ожидают дальнейшего восстановления рубля в январе - до 65 за доллар и 9,5 за юань.

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