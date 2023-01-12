Вероятен рост цены нефти до $86/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок нефти марки Brent до $86 за баррель на текущей неделе, до конца января не исключен рост до $90 за баррель, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Драйвером роста для нефтяных цен выступает ожидание усиления в долгосрочной перспективе спроса на нефтепродукты в Китае по мере снятия карантинных ограничений. Компании из КНР начали увеличивать объемы экспорта в преддверии продолжительных новогодних праздников, то есть спрос уже растет. В обозримой перспективе на нефтяном рынке ожидается снижение предложения, так как с 1 февраля Россия отказывается поставлять углеводородное сырье по контрактам, в которых предусмотрено соблюдение так называемого "потолка" закупочных цен. На этом фоне добыча в РФ может сократиться на 700 млн баррелей в сутки, а на пике, по словам министра энергетики Александра Новака, не исключено снижение производства на 7-8%. Ожидаемый в этой связи дефицит на мировом рынке нефти выступает драйвером роста для ее цен, невзирая на существенное увеличение запасов в США. Полагаем, что до конца недели нефть марки Brent подорожает до $86 за баррель, до конца января не исключаем рост котировок до $90 за баррель, а в феврале прогнозируем движение цены в район $100", - пишет эксперт в обзоре.

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