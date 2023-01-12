Среднесрочные перспективы цены акций ФСК-Россети сдержанные - БКС Экспресс

Среднесрочные ожидания по котировкам акций "ФСК-Россети" сдержанные, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Ушли в минус после роста накануне бумаги "ФСК-Россети" (в среду возобновились торги акциями объединенной компании, которые были "на паузе" с 20 декабря). Стоит сказать, что не все бумаги ФСК уже на рынке, акции дополнительных выпусков (конвертировались из "Россетей") начнут торговаться по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России. То есть ликвидность в будущем еще вырастет. Среднесрочные ожидания по акциям эмитента сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа", - отмечают аналитики.

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