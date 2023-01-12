Бумаги Ozon интересны для покупки в настоящее время - "Мои Инвестиции"

Бумаги Ozon интересны для покупки в настоящее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Результаты компании за IV квартал 2022 года, как ожидается, будут сильными, при этом высокие темпы роста в 2023 году, скорее всего, сохранятся. Бумаги эмитента сейчас торгуются на уровне 0,24x EV/GMV 2023, с дисконтом около 70% к зарубежным аналогам", - отмечают эксперты в комментарии.

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