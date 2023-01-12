Средний курс рубля в 2023г может составить 70,6 руб./$1 - Райффайзенбанк

Средний курс рубля в 2023 году может составить 70,6 руб./$1, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Минфин приступил к возвращению бюджетного правила. Интервенции позволят частично "охладить" зависимость курса рубля от внешнеторговых условий. В среднесрочной перспективе работа интервенций может снизить зависимость курса рубля от изменений конъюнктуры энергетического рынка. Эффект от отклонения нефтегазовых доходов от базового уровня в пределах до 1 трлн руб. на горизонте года будет заметным, но далеко не определяющим для динамики рубля в этом году. Основным фундаментальным фактором (при прочих равных) будет выступать снижение поддержки со стороны торгового баланса. Так, мы ожидаем средний курс рубля в 2023 году на уровне 70,6 руб./$1 (после 61,2 руб./$1 в среднем во втором полугодии 2022 года)", - пишут эксперты в обзоре.

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