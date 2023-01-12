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12 января 2023 года 15:24
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Хотя текущая оценка акций Tesla по мультипликатору EV/EBITDA''2023 в 16х существенно больше среднего значения 10х для традиционных автопроизводителей, мы не считаем ее чрезмерной, учитывая более высокие маржинальность, темпы роста продаж, а также отрицательный чистый долг эмитента", - указывает эксперт Дмитрий Поздняков. "Прошлый год стал одним из худших для Tesla, потерявшей 65% рыночной капитализации. Однако это не помешало эмитенту поддерживать высокие темпы роста бизнеса. Отметим, что ряд негативных факторов, которые оказывали давление на акции в 2022 году, могут перестать действовать в течение ближайшего года, - отмечает аналитик инвесткомпании. - ФРС США во второй половине текущего года может вернуться к мягкой денежно-кредитной политике, что позитивно отразится на оценке "акций роста". Илон Маск, возможно, в текущем году будет больше времени уделять Tesla, что станет дополнительным драйвером роста котировок бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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