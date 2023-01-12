Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Хотя текущая оценка акций Tesla по мультипликатору EV/EBITDA''2023 в 16х существенно больше среднего значения 10х для традиционных автопроизводителей, мы не считаем ее чрезмерной, учитывая более высокие маржинальность, темпы роста продаж, а также отрицательный чистый долг эмитента", - указывает эксперт Дмитрий Поздняков.

"Прошлый год стал одним из худших для Tesla, потерявшей 65% рыночной капитализации. Однако это не помешало эмитенту поддерживать высокие темпы роста бизнеса. Отметим, что ряд негативных факторов, которые оказывали давление на акции в 2022 году, могут перестать действовать в течение ближайшего года, - отмечает аналитик инвесткомпании. - ФРС США во второй половине текущего года может вернуться к мягкой денежно-кредитной политике, что позитивно отразится на оценке "акций роста". Илон Маск, возможно, в текущем году будет больше времени уделять Tesla, что станет дополнительным драйвером роста котировок бумаг".

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