"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 31,4 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,5%, стоп-приказ: 25,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что до 2025г "Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета, среди которых - SSJ NEW, МС21 и ТУ-214. Первые суда будут переданы уже в этом году по программе льготного лизинга. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что на эти цели в 2023г будет направлено 175 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового долгосрочного тренда с движением цены к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 25,2 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52", - указывают эксперты.

"Аэрофлот" - российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.

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