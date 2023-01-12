"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Intel с целью $35

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Intel Corp. с целью $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,25%, стоп-приказ: $27,50, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что в октябре 2022г Intel провела IPO своей дочерней компании Mobileye и привлекла $861 млн, и это может способствовать развитию общего холдинга.

"С точки зрения технического анализа цена закрепилась выше 50- дневной скользящей, что может говорить о возможном зарождении восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $27,50 риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19", - указывают эксперты "Финама".

Intel Corporation - компания, которая разрабатывает и производит передовые интегрированные цифровые технологические платформы, используемые в ноутбуках, настольных компьютерах, серверах, планшетах, смартфонах, автомобильных системах, медицинском оборудовании.

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