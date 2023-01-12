Бюджетное правило может краткосрочно укрепить рубль до 67-65 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Бюджетное правило может краткосрочно укрепить рубль до 67-65 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Эксперт напоминает, что с 13 января Банк России возобновит проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Шульгин не считает, что в январе покупки валюты со стороны ЦБ сами по себе приведут к существенному укреплению рубля. Однако российская валюта может укрепиться в результате оценки рынком будущих действий ЦБ/Минфина в рамках объявленного бюджетного правила.

С учётом снижения цен на нефть Brent и информации о росте дисконта цены Urals к Brent рынок может закладываться на то, что в ближайшие месяцы (5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ) будет сохраняться ситуация с недополученными нефтегазовыми доходами, и объёмы продажи валюты из ФНБ могут возрасти, более заметно препятствуя ослаблению рубля или даже провоцируя его некоторое укрепление, отмечается в комментарии. Таким образом, реакция рынка в виде укрепления рубля к юаню и доллару на 2-3%, по мнению Шульгина, выглядит адекватной.

"Если предположить, что Brent вернётся к значениям конца декабря на уровне $85 за баррель, и дисконт Urals к Brent впоследствии вернётся к привычным для 2022г $25-30 за баррель, то цены продажи Urals будут на уровне $60-55/барр. При таких параметрах справедливое значение курса USD/RUB грубо оцениваем в диапазоне 69-68 руб./$1. Однако сейчас, очевидно, дисконт выше и цены на нефть ниже. Поэтому потенциал снижения курса до 67-65 руб./$1 сохраняется, если предполагать движение к относительно справедливому значению", - прогнозирует эксперт.

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