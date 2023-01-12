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12 января 2023 года 13:55
Рубль вряд ли покинет пределы 65-70 руб./$1 до конца недели - Freedom Finance Global
Рубль вряд ли покинет пределы 65-70 руб./$1 до конца недели, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Торги в четверг проходят спокойно - рубль продолжает укрепляться, главной причиной является рост цены на нефть. Баланс спроса и предложения уже значительно лучше, чем в начале недели, поэтому можно ожидать, что темпы укрепления рубля снизятся. На этой неделе не выплачиваются крупные налоги, крупные экспортеры, по всей видимости, успели продать валюту по выгодному курсу, и в ближайшие дни продажи сократятся. Ожидаю, что до конца недели коридор 65-70 руб./$1 в паре USD/RUB сохранится. В пятницу ЦБ по поручению Минфина начнет продавать валюту из резервов, на ход торгов это заметного влияния не окажет", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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